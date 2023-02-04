رئيس مياه القناة يتفقد عددًا من مواقع العمل بمحافظة الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

تفقد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، يرافقه عدد من رؤساء القطاعات الفنية بالشركة عددا من مواقع العمل بمحافظة الاسماعيلية، وذلك فى إطار المتابعة المستمر لتنفيذ خطة الإحلال والتجديد لشركة محافظات القناة بهدف الحفاظ على أصول قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والاستثمارات التى يتم ضخها فى هذا المرفق الحيوى الهام ، مشيرًا إلى أن أعمال الإحلال والتجديد للمحطات ذات الأهمية القصوى لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.

وتضمنت الزيارة تفقد محطة رفع صرف صحى الجاويش والتى تبلغ طاقتها التصميمية 10000 م3/يوم، وتفقد أعمال الاحلال والتجديد لمحطة رفع صرف صحى العشرينى، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 10000 م3 / يوم .

وتهدف الزيارة الى الاطمئنان على سير العمل وتذليل اية عقبات والوقوف على حجم الانجازات ومتابعة الأعمال مع الشركات المنفذة وأعطي "عصمت" توجيهات بسرعة نهو الأعمال وفقًا للمواصفات والاشتراطات الفنية، والاسراع فى الانتهاء من كافة الاعمال طبقا للجدول الزمنى المخطط لها وذلك لتحسين خدمات الصرف الصحى بالمناطق التى تخدمها تلك المحطات .

وشملت الجولة تفقد اصطفاف عددا من معدات وسيارات الشركة لمتابعة الحالة الفنية للسيارات والمعدات والاطمئنان على جاهزيتها للعمل بكامل كفاءتها، مؤكدا إجراء كافة عمليات الصيانة الدورية، وذلك لضمان كفاءتها واستدامة تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى ضمن خطة الشركة والإجراءات المتخذة لمواجهة موسم السيول والأمطار ومواجهة أي مشاكل متوقعة من أجل تقديم أفضل الخدمات لمواطني محافظات القناة.



رئيس مياه القناة يتفقد عددًا من مواقع العمل بمحافظة الإسماعيلية



رئيس مياه القناة يتفقد عددًا من مواقع العمل بمحافظة الإسماعيلية



رئيس مياه القناة يتفقد عددًا من مواقع العمل بمحافظة الإسماعيلية



رئيس مياه القناة يتفقد عددًا من مواقع العمل بمحافظة الإسماعيلية