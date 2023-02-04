اليوم السابع
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غلق 4 محلات تجارية مخالفة والتحفظ على خلاطة مبان بحي المنتزه أول بالإسكندرية

السبت، 04 فبراير 2023 01:12 م
غلق 4 محلات تجارية مخالفة والتحفظ على خلاطة مبان بحي المنتزه أول بالإسكندرية جانب من الحملة
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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شن حى المنتزه أول الإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات من اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحى، أسفرت عن إغلاق 4 محلات تجارية، وإزالة 105 حالات إشغال متنوعة، والتحفظ على خلاطة مبانى وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال، وإزالة كافة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، بنطاق ميادين وشوارع الحى.

 

وكلف اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحى، إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية وشرطة المرافق بالحى، وذلك لإزالة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، ومتابعة مدى التزام المحلات التجارية، بمواعيد الغلق ورفع الإشغالات بنطاق الحى.

 

وشملت الحملة، رفع كافة أشكال التعديات على حرم الطريق وفتح الطرق وتيسير حركة المارة والمركبات، حيث استهدفت شارع عقل باشا والعيسوى وابو سلامة وخالد بن الوليد وشارع محمد نجيب سيدى بشر الترام وملك حفنى بحرى، كما أسفرت الحملة عن مصادرة خلاطة مبانى نحلة من شارع 22 الفلكى والتحفظ على « 105» حالات إشغال متنوع وغلق «4» محال تجارية لمخالفتهما مواعيد الغلق، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة.

 

على صعيد آخر، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ فى جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة.

 

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميدانى على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفورى تجنباً لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

 

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.


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