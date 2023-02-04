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غلق طريق منشأة البكارى بحى الهرم كليًا لمدة شهر.. اعرف الطرق البديلة

السبت، 04 فبراير 2023 12:30 ص
غلق طريق منشأة البكارى بحى الهرم كليًا لمدة شهر.. اعرف الطرق البديلة محافظة الجيزة
كتبت – مرام محمد

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أوضحت محافظة الجيزة عملية الغلق الكلي لطريق منشأة البكاري بنطاق حي الهرم بالاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائري اتجاه ميدان الساعة لمسافة ( 75م ) فقط، للتوجه إلى الطرق البديلة لمدة شهر، وذلك ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 3 / 2 / 2023 حتى الساعة 5 صباح يوم السبت الموافق 2023/3/4؛ لتنفيذ الأعمال الإنشائية للقواعد الخرسانية الخاصة بمطالع ومنازل محور عمرو بن العاص التي تربطه مع الطريق الدائرى "القوس الغربي".

 

وأشارت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية:

 

-تم تحويل شارع منشأة البكاري في الاتجاه القادم من ميدان الساعة اتجاه أسفل الطريق الدائري في محيط منطقة الأعمال إلى اتجاهين لحركة المرور.

 

-تم استحداث فتحة دخول بالجزيرة الوسطي قبل منطقة الأعمال لنقل حركة المرور القادمة من أسفل الطريق الدائري للاتجاه الآخر الذي تم تحويله إلى اتجاهين.

 

-حركة سير المركبات بشارع منشأة البكاري القادمة من أسفل الطريق الدائري وترغب بالسير اتجاه ميدان الساعة تقوم بالدخول للاتجاه الاخر (القادم من ميدان الساعة) قبل منطقة الغلق الكلي عن طريق فتحة دخول بالجزيرة الوسطي التي تم استحداثها وذلك بعد تحويل الاتجاه الاخر المشار اليه إلي اتجاهين لحركة المرور وفصلهما بحواجز خرسانية.

 

-ثم استكمال السير بمسار التحويلة المشار إليها لمسافة ما يقرب من (75 م) ثم العودة للطريق الاصلي مرة أخري اتجاه ميدان الساعة عن طريق فتحة خروج "موجودة حاليا" بالجزيرة الوسطى بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال المشار إليها.


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