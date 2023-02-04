ضبط 2 طن أعلاف دواجن وتحرير 188 محضرا تموينيا فى حملات بالمنوفية

جاء ذلك خلال الحملات التفتيشية التي شنتها اليوم مديرية التموين والتجارة الداخلية بأرجاء المحافظة، مؤكداً علي استمرار شن الحملات التموينية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية لمتابعة توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .

وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات أسفرت عن تحرير محضرين جنح ضد مسئولي محلات لتجارة السلع الغذائية أحدهما ببندر الشهداء، والآخر بناحية ميت برة بقويسنا لحيازتهم كمية قدرها 517 كجم أرز حر مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمي.

كما تم تحرير محضر جنح سرس الليان ضد صاحب محل لتجارة الأعلاف لحيازته كمية قدرها 2 طن أعلاف دواجن مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمي.