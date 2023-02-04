محافظ المنوفية: تطعيم أكثر من 200 ألف مواطن ضمن حملة "طرق الأبواب"

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم تطعيم أكثر من 200 ألف مواطن بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن حملة "طرق الأبواب" للتطعيم ضد فيروس كورونا، والتي انطلقت الأحد 29 يناير الماضى ولمدة أسبوعين، مشيرا إلى أن تلك الحملة تأتى فى إطار جهود الدولة المكثفة للتوسع فى تطعيم كافة فئات المجتمع للحد من أعراض ومضاعفات فيروس كورونا حفاظا على الصحة العامة ورفع المناعة المجتمعية.

وأكد محافظ المنوفية على أن الحملة استهدفت تطعيم أكبر عدد من المواطنين من كافة الفئات العمرية فوق (12) عاماً والوصول إلى منازلهم ومن بيت إلى بيت بكافة القرى والمناطق النائية والنجوع بنطاق المحافظة لضمان حصول كل مواطن على اللقاح لتلقى الجرعات الأولى والثانية والتنشيطية، وذلك من خلال (900) فرقة طبية متحركة تجوب كافة أرجاء المحافظة، بالإضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة بكافة الوحدات الصحية ومراكز التطعيم .

وأشار الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي، إلى أن المنوفية كانت المحافظة الأعلى في أعداد المواطنين الذين حصلوا على اللقاح ، مؤكداً على توفير كافة التسهيلات اللازمة للفرق الطبية والمتابعة اليومية لانتظام سير الحملة وتيسير تقديم التطعيمات للمواطنين لتحقيق أهداف الحملة .

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستى لمختلف المبادرات الرئاسية، والتى من شأنها بناء الإنسان المصرى وتوفير حياة كريمة له، مناشداً أهالى وأبناء المحافظة بالتوجه لمراكز وفرق تلقى اللقاح المنتشرة بأرجاء المحافظة للحصول على التطعيم حفاظا على الصحة العامة.