ضبط 14 جزارا يذبحون خارج المجازر الحكومية خلال حملة رقابية بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية.

وشدد على ضرورة وضع الأسعار على كل سلعة والتعامل الفورى مع أى محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا السياق، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر بالاشتراك مع مباحث التموين حملات تموينية على الأسواق .

وأسفرت الحملات عن ضبط 14 جزارا يذبحون خارج المجازر الحكومية بكفر الدوار ودمنهور ويقومون ببيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.

يذكر أن مديرية التموين قد شنت حملات رقابية مكبرة أسفرت عن ذلك ضبطضبط كميات من كميات من الكبدة المجمدة واللانشون منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخلين محلين وسوبر ماركت.

كما تم المرور على عدد كبير من المحلات العامه ومحلات بيع المواد الغذائية والتنبية عليهم بالإعلان عن أسعار جميع المنتجات والالتزام بالأسعار، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.