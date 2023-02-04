ضبط مخالفات أثناء حملة لوكيل وزارة التموين على المخابز فى الدقهلية

وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط عدد من المخالفات، حيث تم ضبط 12 مخبزا لمخالفة التوجية الوزارى رقم 30 لسنة 2017م وذلك لتصرفهم فى اجمالى 120 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام بما يعادل 6 أطنان، كما تم ضبط مخبز آخر لتجميعه 4 شكاير دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام ، وضبط 8 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من 10: 20 جرام.

كما تم ضبط مخبزين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وضبط 3 مخابز لإجراء مبيعات وهمية ومخبز للانتهاء من الإنتاج، إضافة لضبط مخبز آخر لعدم الإلتزام بمواعيد العمل الرسمية.

وتأتي تلك الحملات بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتشديد الرقابة التموينية على المخابز ومدى جوده الخبز المعروض للمواطنين

وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، على تحويل المحاضر بالمخالفات السابق ذكرها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، واستمرار توجيه الجهود الرقابية للتأكد من الإلتزام بتنفيذ القرارات والقوانين التموينية ورصد المخالفات للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والتعامل بكل حسم مع المخالفين.