اليوم السابع
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السبت، 04 فبراير 2023 04:09 م
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ضبط مخالفات أثناء حملة لوكيل وزارة التموين على المخابز فى الدقهلية

السبت، 04 فبراير 2023 03:15 م
ضبط مخالفات أثناء حملة لوكيل وزارة التموين على المخابز فى الدقهلية حملة لوكيل وزارة التموين علي المخابز فى الدقهلية
الدقهلية - محمد الحبشى

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قاد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين في الدقهلية، حملة فجر اليوم السبت، علي عدد من المخابز، وذلك في نطاق مركزي  بنى عبيد والمنصورة، ورافقه جلال الحملة محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية.

وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط عدد من المخالفات، حيث تم ضبط 12 مخبزا لمخالفة التوجية الوزارى رقم 30 لسنة 2017م وذلك لتصرفهم فى اجمالى 120 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام بما يعادل 6 أطنان، كما تم ضبط مخبز آخر لتجميعه 4 شكاير دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام ، وضبط 8 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من 10: 20 جرام.
 
كما تم ضبط مخبزين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وضبط 3 مخابز لإجراء مبيعات وهمية ومخبز للانتهاء من الإنتاج، إضافة لضبط مخبز آخر لعدم الإلتزام بمواعيد العمل الرسمية.
 
وتأتي تلك الحملات بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتشديد الرقابة التموينية على المخابز ومدى جوده الخبز المعروض للمواطنين
 
وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، على تحويل المحاضر بالمخالفات السابق ذكرها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، واستمرار توجيه الجهود الرقابية للتأكد من الإلتزام بتنفيذ القرارات والقوانين التموينية ورصد المخالفات للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والتعامل بكل حسم مع المخالفين.
 
 
 
 
اثناء حملة مفاجاة فجر اليوم
اثناء حملة مفاجاة فجر اليوم

حملة فجر اليوم علي المخابز يقودها وكيل وزارة التموين بالدقهلية
حملة فجر اليوم علي المخابز يقودها وكيل وزارة التموين بالدقهلية

حملة فجرية لوكيل وزارة التموين
حملة فجرية لوكيل وزارة التموين

وكيل الوزارة اثناء وزن الخبز
وكيل الوزارة اثناء وزن الخبز

وكيل وزارة التموين يتابع عمليات انتاج الخبز
وكيل وزارة التموين يتابع عمليات انتاج الخبز

وكيل وزارة التموين يرصد مخالفات في وزن الخبز المدعم
وكيل وزارة التموين يرصد مخالفات في وزن الخبز المدعم
 
 
 

 


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