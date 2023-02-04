اليوم السابع
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صحة الوادى الجديد تختتم برنامج تدريب قطاع تمريض الرعاية الأساسية

السبت، 04 فبراير 2023 01:38 م
صحة الوادى الجديد تختتم برنامج تدريب قطاع تمريض الرعاية الأساسية ختام فعاليات الدورة التدريبية للفرق التمريضية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، عن ختام فعاليات الدورة التدريبية للفرق التمريضية العاملة بوحدات الرعاية الأساسية على مستوى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بوزارة الصحة في الفترة من 28 يناير حتى 2 فبراير في إطار توجيهات وزير الصحة والسكان برفع مستوى الخدمات بوحدات الرعاية الأساسية، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حيث شارك وكيل الصحة فى ختام فعاليات الدورة التدريبية وقام بتوزيع الشهادات على المتدربين وقدم الشكر لقطاع الرعاية الاساسية والتمريض بوزارة الصحة على الجهد المشكور لرفع كفاءة الفرق التمريضية .
 
وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الدورات التدريبيه تشمل تدريب فرق تمريض الخارجة وباريس بمركز "الخارجة"، والداخلة وبلاط والفرافرة بمركز "الداخلة"، بما يضمن الوصول لجميع أفراد طاقم التمريض المستهدفة بالتدريب، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
وفى سياق آخر، أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد عن الانتهاء من علاج 652 حالة مرضية وإحالة 12 حالة لإجراء عمليات جراحية ضمن مبادرة حياة كريمة للعلاج بالمجان فى قرى عزب القصر التابعة لمركز الداخلة والتى شملت 11 تخصص طبى وجرى صرف العلاج مجاناً للمرضى، تنفيذاً لتوجيهات محافظ الوادي الجديد، بالعمل على توفير الخدمات الصحية المجانية لأهالى المحافظة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة والجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز في التخصصات الغير متوفرة وتدعيم المنظومة الطبية.
 
وقال الدكتور أحمد محروس وكيل صحة الوادي الجديد، أن القوافل الطبية التي تنفذها المديرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، فيما تواصل مديرية الصحة بالوادي الجديد جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بهذه المناطق خاصة الفئات الأكثر احتياجًا .
 
واضاف محروس أنه جرى الانتهاء من علاج 1107 حالة مرضية بالمجان ضمن فعاليات قافلة جمعية الدكتور مصطفى محمود، والتي تضم 10 تخصصات طبية مختلفة، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على 1097 حالة مرضية وإجراء 10 عمليات جراحية، ضمن برنامج عمل القافلة بمستشفى الخارجة التخصصي ومستشفى باريس المركزي.
 
 
 
 
 
 

 


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