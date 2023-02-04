شبكات الأقصر تجرى الرفع المساحي لمحطة القطار الكهربائى الجديد بالكيمان.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، قيام طاقم العمل الميداني بمركز معلومات شبكات المحافظة، اليوم السبت، بأعمال الرفع المساحي لمحطة القطار الكهربائي الجديد بقرية الكيمان فى مدينة إسنا، حيث تم خلال الفترة الماضية تسليم موقع محطة القطار السريع بالأقصر إلى الشركة المكلفة بتنفيذ محطة الأقصر (شركة سياك "SIAC) بالطريق الدائرى الصحراوي الشرقي، برئاسة كل من المهندسين ماجد جميل وهشام محمد وحمدي نور ومحمد جمال، وبحضور مركز ومدينة الزينية.

ويقول المهندس محمد جمال من شبكات الأقصر، أنه قام اليوم رجال العمل الميداني بمركز معلومات شبكات المحافظة، بأعمال الرفع المساحي لمحطة القطار الكهربائي الجديد بقرية الكيمان فى مدينة إسنا، حيث أن وزارة النقل تنفذ مشروع مسار الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع " الفيوم /أسوان/ أبو سمبل"، حيث يبلغ طوله 1100كم، والمسافة من الأقصر حتى أسوان بطول حوالي 220 كم، وتبلغ عدد المحطات بهذه المسافة ( 8 ) محطات، منها 2 محطة قطار سريع و 6 محطات إقليمية وذلك من مطار أسوان حتى يصل إلى محطة الأقصر وهي ( أسوان الجديدة – دراو – كلابشة – إدفو – السباعية – إسنا – أرمنت - الأقصر.

ويخدم القطار مدينة ومحافظة أسوان ويمر بقرى أصفون والمطاعنة ويمر بمناطق وقرى القلايا وكلح الجبل ليصل إلى كلابشة وقرى بلانة وكوم إمبو والمحاميد ونجع الحصايا ليصل إلى مدينة الأقصر بما فيها من معابد أثرية ( معبد الكرنك –معبد هابو – معبد حتشبسوت – وادى الملوك والملكات ) ليخدم الحركة السياحية.

وكان قد أجرى وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير، جولة ميدانية بمحافظة الأقصر، برفقة المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وعدد من قيادات الوزارة وقيادات الأقصر، لمتابعة سير الأعمال لمشروعات الطرق والنقل بالمحافظة، كما تابع الوزير والمحافظ ما جرى تنفيذه من أعمال في مشروع محور شمال الأقصر، بجانب تفقد الطريق الزراعي شرق النيل، وكذلك الأماكن المقترحة للقطار الكهربائي السريع بنطاق محافظة الأقصر، كما تم معاينة نقاط عبور مسار القطار الكهربائي السريع.



الرفع المساحى لمحطة القطار الكهربائى الجديد بالكيمان



رجال شبكات الأقصر يجرون الرفع المساحى لمحطة القطار الكهربائى



عمليات الرفع المساحى لمحطة القطار الكهربائى الجديد بالكيمان