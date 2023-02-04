رئيس مدينة الطود يشهد فعاليات حملة "بلدنا بخير" لبيع السلع بأسعار مخفضة.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

شهد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، حملة مبادرة بلدنا بخير لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة لدعم المواطنين قبل قدوم شهر رجب المبارك، وذلك تحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر.

وأشاد رئيس مركز ومدينة الطود بمحافظة الأقصر، خلال متابعته لفعاليات المبادرة أمام مقر مجلس مدينة الطود وفى كافة القرى، بكافة المبادرات التي تساهم فى دعم المواطنين وتوفر لهم السلع الغذائية بأسعار مخفضة، حيث تم بالحملة انتشار 12 سيارة بإجمالي حمولة 18 طنا من السلع المتنوعة، حيث تم بيع الزيت بسعر 32.5، والسكر والأرز بسعر 15 جنيها للكيلو، والمكرونة بـ3 جنيها، حيث تم توفير 16 طنا فى الحملة بكافة أرجاء قرى مدينة الطود والعديسات.

وأكد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، على أنه قام رجال المدينة بتوفير الدعم اللازم لإنجاح تلك المبادرة التي تقدم تخفيضات كبيرة فى أسعار السلع لدعم الأهالى فى شتى أرجاء مدينة الطود، مشيداً بمبادرة الأستاذ محمد عبد العليم الضبعاوى ومشاركة محمد عطا الله إسماعيل، بتوفير أكثر من 18 طن سلع غذائية متنوعة فى أسطول من السيارات لدعم الأهالي فى مختلف أرجاء المدينة.

ومن جانبه يقول محمد عبد العليم الضبعاوى منظم مبادرة بلدنا بخير بالطود، أنه تم توفير سيارات تحمل 18 طن مواد غذائية لبيع السكر والأرز والزيت والسمن والمكرونة وغيرها من السلع بأسعار أقل من المحلات بأكثر من 30%، وذلك برعاية وزارة التموين ومحافظة الأقصر للعمل على توفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة لدعم المواطنين قبل دخول شهر رجب المبارك، حيث بدأت الحملة الأسبوع الماضي أمام مجلس مدينة الزينية، وتواصلت بتوزيع كميات أخرى من السلع الغذائية فى مجالس قرى مركز ومدينة الزينية بجانب قرى ونجوع البياضية والمريس وأرمنت.

وصرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه تقوم المديرية بتوفير عدة أماكن لإقامة معارض أهلاً رمضان والمنافذ والشوادر، حيث تم افتتاح عدد 7 معارض أهلاً رمضان الرئيسية حتى الآن، وجاري إفتتاح معرض أهلاً رمضان بمركز ومدينة الزينية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وبيع السلع بأسعار مخفضة فى تلك المعارض لدعم الأهالى فى شتى أرجاء المحافظة.

ويضيف الدكتور تامر صلاح فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه جاءت قائمة المعارض التى تم افتتاحها حتى الآن، 7 معارض "أهلاً رمضان" على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر تضمنت معرض ببندر الأقصر بشارع المحطة، ومعرض بمركز إسنا بشوارع السوق الحضرى وأحمد عرابى، ومعرض بمركز أرمنت بشارع المستشفى، ومعرض بمركز البياضية بشارع مجلس المدينة، ومعرض بمركز القرنة بجزيرة البعيرات، ومعرض بمركز الطود بشوارع مجلس المدينة، ومعرض سابع بالعديسات، مضيفا أن كافة المعارض تقدم سلع غذائية وغير غذائية بنسب تخفيضات تتراوح ما بين 20 إلى 30% ، ويتواجد فيها السكر بسعر 14.5 جنيهاً للكيلو، وأكد أنه بناء على تعليمات معالي الوزير سيتم التوسع في إقامة معارض وشوادر بكافة أرجاء المحافظة.



الأهالى يشكرون منظمى الحملة لدعم القرى والنجوع



التوافد على فعاليات القافلة بالطود



جانب من حملة بلدنا بخير لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للأهالى



حملة بلدنا بخير لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للأهالى



رئيس مدينة الطود يشهد فعاليات حملة بلدنا بخير لبيع السلع الغذائية



رئيس مدينة الطود يشهد فعاليات حملة بلدنا بخير لبيع السلع