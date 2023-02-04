زيادة القيمة السوقية للمصرية للاتصالات لـ44.4 مليار جنيه بعد الترددات جديدة

ارتفع سهم الشركة المصرية للاتصالات بالبورصة المصرية، بنسبة 6.64% خلال تعاملات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 26.030 جنيه، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 44.4 مليار جنيه، وذلك بعد حصول الشركة على ترددات جديدة بعرض 5 ميجاهرتز فى الحيز الترددى 1800 ميجا هرتز بتقنية FDD بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات، بتكلفة تبلغ 125 مليون دولار.

وحصلت الشركة المصرية للاتصالات، على ترددات جديدة فى إطار خطتها لضخ استثمارات جديدة للاستحواذ على ترددات جديدة وتطوير البنية التحتية والشبكات واستخدام أحدث الحلول التكنولوجية من الركائز الأساسية لاستراتيجية الشركة نحو التحول من مجرد مقدم خدمات اتصالات متكامل إلى تحقيق الريادة، كأفضل مقدم لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر.

وبلغ حجم التداول على سهم الشركة المصرية للاتصالات 10.9 مليون سهم بقيمة 289.2 مليون جنيه مستحوذًا على نسبة 2.8% من إجمالى تداولات الشركات المقيدة خلال الأسبوع الماضي.

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.19% ليغلق عند مستوى 16255.73 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.33% ليغلق عند مستوى 2840.16 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 6.05% ليغلق عند مستوى 4259.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 3.86% ليغلق عند مستوى 19343.22 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 3.13% ليغلق عند مستوى 3415.10 نقطة.