تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم "البنك التجارى الدولى (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" ب البورصة المصرية ، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 26.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.3 مليار جنيه، يليه سهم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 38.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 718.3 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 42.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 485.5 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 72.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 477.5 مليون جنيه، ثم "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول 94.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 361.9 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 146 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 331.2 مليون جنيه، ثم "الشمس للإسكان والتعمير" بحجم تداول 28.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 232.8 مليون جنيه، ثم "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك"، بحجم تداول 14.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 232.3 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية"، بحجم تداول 5.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 224.1 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك"، بحجم تداول بلغ 26.4 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 200.2 مليون جنيه.