رشا راغب: منتدى شباب العالم مؤسسة بما يصدر من توصيات وليس مجرد تجمع

محمد شعلان

أكدت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ومنتدى شباب العالم، أن منتدى شباب العالم أكبر من مجرد تجمع، إنما هو شكل مؤسسي بما يصدر من توصيات طوال الأربع سنوات الماضية، قائلة: "الشباب المصري واع بما ينفذه".

وأضافت الدكتورة رشا راغب، في لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن الشباب المصري واع، وخريجي البرنامج الرئاسي واعون، كما أن الرئيس السيسي يلتقي بهم ويتعرف على المجهود الذي يبذله منتدى شباب العالم.

وتابعت: "تم تطوير إطلاق النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم بشكله السنوي المعهود من مدينة شرم الشيخ، وتخصيص عوائد هذا العام من الرعاية المخصصة لصالح تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات".