اليوم السابع
Ads
السبت، 04 فبراير 2023 01:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس وزراء رومانيا: نبحث كل الفرص لتعزيز الروابط بين مصر والدول الأوروبية

السبت، 04 فبراير 2023 12:14 م
رئيس وزراء رومانيا: نبحث كل الفرص لتعزيز الروابط بين مصر والدول الأوروبية جانب من اللقاء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال نيكولاي تشوكا، رئيس وزراء جمهورية رومانيا، إن جلسة المباحثات مع نظيره المصري، تطرقت إلي بذل رومانيا مزيد من الجهد لتجنب الأزمة العالمية الغذائية وقيام رومانيا بدورها فى تعزيز التعاون مع مصر والقارة الأفريقية، بجانب بحث كل الفرص لتعزيز الروابط بين مصر والدول الأوروبية 
 
وأوضح إنه تم التطرق للتعاون فى بعض المجالات وبحث كافة السبل لمزيد من العلاقات التجارية بين البلدين خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية. 
 
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن جلسة المباحثات مع نظيره الروماني تطرقت إلي دخول الشركات الرومانية للاستثمار فى أفريقيا من خلال تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
 
وعبر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن سعادته بزيارة نظيره الروماني لمصر والتي تعد الزيارة الأولي لرئيس وزراء رومانيا منذ 20 عاما، موضحا أنه أثناء عقد جلسة المباحثات الثنائية تم توجيه الشكر لرومانيا على استقبالها للطلاب المصريين أثناء الأزمة الروسية الأوكرانية.
 
 
 

مصر ورومانيا

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

الحكومة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة