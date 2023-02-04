رئيس وزراء رومانيا: نبحث كل الفرص لتعزيز الروابط بين مصر والدول الأوروبية

كتبت هند مختار

قال نيكولاي تشوكا، رئيس وزراء جمهورية رومانيا، إن جلسة المباحثات مع نظيره المصري، تطرقت إلي بذل رومانيا مزيد من الجهد لتجنب الأزمة العالمية الغذائية وقيام رومانيا بدورها فى تعزيز التعاون مع مصر والقارة الأفريقية، بجانب بحث كل الفرص لتعزيز الروابط بين مصر والدول الأوروبية

وأوضح إنه تم التطرق للتعاون فى بعض المجالات وبحث كافة السبل لمزيد من العلاقات التجارية بين البلدين خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن جلسة المباحثات مع نظيره الروماني تطرقت إلي دخول الشركات الرومانية للاستثمار فى أفريقيا من خلال تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وعبر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن سعادته بزيارة نظيره الروماني لمصر والتي تعد الزيارة الأولي لرئيس وزراء رومانيا منذ 20 عاما، موضحا أنه أثناء عقد جلسة المباحثات الثنائية تم توجيه الشكر لرومانيا على استقبالها للطلاب المصريين أثناء الأزمة الروسية الأوكرانية.