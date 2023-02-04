رئيس الوزراء يستقبل نظيره الرومانى بمطار القاهرة

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفي

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمطار القاهرة الدولي، نيكولاي تشوكا، رئيس وزراء جمهورية رومانيا، الذي وصل في زيارة رسمية لمصر تستغرق يومين، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء والمسئولين الحكوميين.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية لضيف مصر والوفد المرافق له، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، رئيس بعثة الشرف.

ومن المقرر أن يرأس رئيسا وزراء مصر ورومانيا، اليوم، جلسة مباحثات موسعة، بحضور وفدي البلدين؛ لمناقشة عدد من الملفات في مختلف المجالات الاقتصادية، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك، كما سيتم عقد منتدى اقتصادي يضم وزراء البلدين والمسئولين المعنيين غدا.