حبس 4 عاطلين لحيازتهم 70 ألف قرص مخدر و20 طربة حشيش فى الإسكندرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية ، حبس 3 عاطلين 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالاتجار في الأقراص المخدرة وحيازة 70 ألف قرص مختلفة الأنواع، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي لفحصها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين "لاثنين منهم معلومات جنائية"، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الاتجار وبيع الأقراص المخدرة وترويجها علي عملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم والقي القبض عليهم حال إستقلالهم إحدى السيارات قيادة أحدهم، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي 70 ألف قرص مخدر ومبلغ مالى و3 هواتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد الإتجار وترويجها على عملائهم مستخدمين السيارة المشار إليها والمبلغ المالى من متحصلات بيعهم للأقراص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كما قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة علي 20 طربة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار بها علي عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بورود معلومات سرية بقيام عاطل، وله معلومات جنائية مسجله، ومقيم بدائرة قسم شرطة العامرية اول، بمزاولة نشاط اجرامي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لذلك.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد ترويجها علي عملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.