تجديد حبس عاطل وزوجته لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار في الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل وزوجته وآخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالتنقيب عن الآثار بمنزل زوجته، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على أدوات الحفر لفحصها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بالتنقيب عن الآثار في منزل المتهمة الثانية، للبحث عن الآثار لبيعها .

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قطاع شرطة السياحة والآثار، يفيد بورود معلومات سرية بقيام أحد عاطل "له معلومات جنائية"، وزوجته، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، بالحفر والتنقيب عن الآثار بمساعدة آخرين بمسكن ملك الزوجة الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليهما، وبتفتيش المكان عثر على أعمال حفر، كما ضبط بحوزتهما الأدوات المستخدمة فى الحفر بقصد التنقيب عن الآثار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.





