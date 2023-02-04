حبس عاطل 4 أيام بتهمة حيازة كمية من الحشيش لترويجها فى الإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية ، حبس عاطل له معلومات جنائية مسجلة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار به علي عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية باتجار عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة العامرية اول، فى المواد المخدرة مُتخذا من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه، وتم تحرير المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

علي صعيد آخر، قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمزاولة نشاطه الإجرامي والاتجار بالمواد المخدرة وحيازته كمية من مخدر الهيروين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات لفحصها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير مرخصة، يفيد بورود معلومات سرية باتجار عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة العامرية أول، فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة اول العامرية غرب الإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين واستهدافه والقي القبض عليه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة العامرية أول، وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول ميزان، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.