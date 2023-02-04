تعليم البحر الأحمر: نتيجة الترم الأول لطلاب الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إن موعد إعلان نتيجة امتحانات الترم الأول من الشهادة الاعدادية، سيكون نهاية الأسبوع الجارى، بعد الانتهاء من التصحيح والمراجعة والتدقيق.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم لـ"اليوم السابع"، أن السبب الرئيسى لتأخير إعلان النتيجة فى البحر الأحمر عن المحافظات الأخرى، أن أوراق الامتحانات فى المحافظة يتم تصحيحها جميعا فى مكان واحد وليست كل إدارة على حدا كالمحافظات الأخرى.

وأوضح أن بعد المسافات بين المدن لها سبب كبير فى التأخير، موضحا أنه لا يمكن البدء فى التصحيح إلا إذا وصلت اإلى مركز التصحيح أوراق امتحانات حلايب وشلاتين التى تتخطى الـ 700 كيلو بعدا عن الغردقة.

كان هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، تفقد أعمال التقدير والتصحيح لأوراق الإجابة بمقار لجان تقدير الشهادة الإعدادية بمبنى مدرسة محمد الطيب التجريبية للنصف الأول من العام الدراسى، حيث تتم أعمال التصحيح لجميع المواد.

وأشاد وكيل الوزارة بالجهد المبذول من قبل جميع المعلمين داخل لجان التقدير وانتظامهم فى العمل داخل اللجان، مؤكداً على ضرورة مراعاة الدقة والانضباط فى العمل تجنباً للأخطاء لصالح جميع أبنائنا الطلاب، مشيرا إلى عدم إهمال أى جزء مجاب عنه من قبل الطالب.