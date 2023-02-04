تعرف على أماكن تواجد معارض أهلا رمضان بمراكز ومدن محافظة الغربية

تعمل محافظة الغربية هذة الأيام على توفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، وذلك محاربة لجشع التجار وضبط الأسعار داخل السوق بمراكز ومدن المحافظة الـ 8، وذلك من خلال توفير معارض أهلا رمضان بالتعاون بين مديرية التموين والإدارات الخدمية والتجار.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق رحمى أنه تم افتتاح 8 معارض حتى الآن، ضمن سلسة معارض أهلا رمضان والتى افتتحتها المحافظة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، بتبكير إقامة معارض "أهلا رمضان" هذا العام لتبدأ من يناير الجارى، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وأوضح محافظ الغربية أن جميع أنواع السلع والمواد الغذائية متوفرة بجودة عالية وتقديمها للمواطنين بأسعار أقل من المعروض بالسوق لسد احتياجاتهم وأسرهم من السلع والمواد الغذائية، مشيدًا بالتعاون الجاد مع التجار والعارضين واستجابتهم لخفض الأسعار، مشددًا على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم استغلال المواطنين، مؤكدًا على ضرورة تزويد المعرض بكميات اللحوم الطازجة والمجمدة لسد احتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن المعارض موجودة بمراكز "زفتى، السنطة، طنطا، كفر الزيات، يسبون، قطور، سمنود، المحلة الكبري" كما يوجد سيارات متنقلة بجميع المراكز والمدن لعرض السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة تسهيلا على المواطنين ومستمرة طوال الفترات القادمة.