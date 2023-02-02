الزراعة تطمئن على المحاصيل الشتوية وبرامج إنتاج التقاوى بالغربية وكفر الشيخ

كتبت أسماء نصار

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن هناك لجنة من قيادات الوزارة و مركز البحوث الزراعية قامت بالمرور على زراعات القمح والمحاصيل الشتوية لعدد من المزارعين فى محافظة الغربية وكفر الشيخ للإطمئنان على هذه المحاصيل كما قامت اللجنة بتفقد إكثارت التقاوى لأصناف القمح والمحاصيل الشتوية فى محطتى البحوث الزراعية بالجميزة وسخا وكان فى إستقبال اللجنة مدير محطة البحوث الزراعية بالجميزة ومدير محطة البحوث الزراعية بسخا وعديد من الباحثين فى كلا المحطات البحثية .

وأوضحت الوزارة أن الحالة العامة لمحصول القمح جيدة وكذلك المحاصيل الشتوية فى كلا المحافظتين.

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الزراعة على النهوض بالمحاصيل الشتوية والحصول على أعلى إنتاجية وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وتحت اشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية .

وأكدت وزارة الزراعة أنها تذلل جميع العقبات التى تواجه المزارع المصرى للحصول على أعلى إنتاجية من المحاصيل الشتوية وخاصة محصول القمح من خلال الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح فى المحافظات المختلفة لتقديم جميع التوصيات لمزراعى القمح وكذلك حل جميع المشاكل التى تواجه المحصول للحصول على أعلى إنتاجية وتقليل الكميات المستوردة لتوفير العملة الصعبة.