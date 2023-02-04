تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم " البنك التجارى الدولى (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 29.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.5 مليار جنيه، يليه سهم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 34.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 670 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 53.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 559.9 مليون جنيه، ثم "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول 115.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 433.9 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 64.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 422.7 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس "السويدي إليكتريك" بحجم تداول بلغ 31.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 414.1 مليون جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول 7.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 340.3 مليون جنيه، ثم "الشرقية-إيسترن كومباني"، بحجم تداول 18.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 336.8 مليون جنيه، وفى المركز التاسع " سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك"، بحجم تداول 21.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 335 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "المصرية للاتصالات" بحجم تداول بلغ 10.9 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 289.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.19% ليغلق عند مستوى 16255.73 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.33% ليغلق عند مستوى 2840.16 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 6.05% ليغلق عند مستوى 4259.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 3.86% ليغلق عند مستوى 19343.22 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 3.13% ليغلق عند مستوى 3415.10 نقطة.