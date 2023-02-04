تجارة الإسكندرية تعلن نتائج الامتحانات لطلاب الساعات المعتمدة.. التفاصيل

وأكد الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب على وكلاء الكليات بسرعة تصحيح أوراق الامتحانات بالتوازى مع عقدها ومتابعة أعمال التصحيح بشكل يومى داخل الكنترولات لسرعة إعلان النتائج للطلاب فى موعد أقصاه 15 يوم من تاريخ إنتهاء أعمال الامتحانات، مشيراً أن الامتحاناتمستمرة يوميًا وفقًا للجدول الزمنى الذى حدده المجلس الأعلى للجامعات.

وطالب الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب، والإنتهاء من كافة الإستعدادات الخاصة ببدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني اعتباراً من يوم 11 فبراير المقبل، والإهتمام بتطبيق الإجراءات الإحترازية الوقائية، وتجهيز كميات كافية من مواد التعقيم اللازمة؛ لتطهير جميع القاعات والطرقات والمكاتب والمداخل حرصًا على سلامة كافة منتسبي المجتمع الأكاديمي، والإنتهاء أيضاً من كافة أعمال الصيانة خلال أجازة منتصف العام الدراسي.