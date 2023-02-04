تجارة الإسكندرية تعلن نتائج الامتحانات لطلاب الساعات المعتمدة.. التفاصيل

أعلنت كلية التجارة جامعة الإسكندرية، نتائج امتحانات فصل الخريف لطلاب الساعات المعتمدة جميع المستويات "انتظام - انتساب - إنجليزى - فرنسى"، للعام الجامعى 2022-2023.
كما أعلنت أنه سيتم الإعلان عن نتائج المستوى الثالث والرابع جمارك إنجليزي، نتيجه المستوى الرابع جمارك عربى، نتيجه المستوى الرابع إحصاء عربى وإنجليزي وطلاب اللائحة القديمة عربى وإنجليزى فى وقت لاحق.
فى سياق آخر، اختتمت جامعة الإسكندرية امتحانات الفصل الدراسى الأول فى كافة الكليات التى انطلاق بداية يناير بالكليات النظرية والعلمية .
وأكد الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب على وكلاء الكليات بسرعة تصحيح أوراق الامتحانات بالتوازى مع عقدها ومتابعة أعمال التصحيح بشكل يومى داخل الكنترولات لسرعة إعلان النتائج للطلاب فى موعد أقصاه 15 يوم من تاريخ إنتهاء أعمال الامتحانات، مشيراً أن الامتحاناتمستمرة يوميًا وفقًا للجدول الزمنى الذى حدده المجلس الأعلى للجامعات.
وطالب الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب، والإنتهاء من كافة الإستعدادات الخاصة ببدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني اعتباراً من يوم 11 فبراير المقبل، والإهتمام بتطبيق الإجراءات الإحترازية الوقائية، وتجهيز كميات كافية من مواد التعقيم اللازمة؛ لتطهير جميع القاعات والطرقات والمكاتب والمداخل حرصًا على سلامة كافة منتسبي المجتمع الأكاديمي، والإنتهاء أيضاً من كافة أعمال الصيانة خلال أجازة منتصف العام الدراسي.
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