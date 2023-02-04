تحرير 3767 محضراً خلال حملات تموينية مفاجئة على الأنشطة التجارية بالشرقية

واستمراراً للحملات الرقابية والتفتيشية التى تشنها الإدارات التموينية المختلفة على الأسواق والأنشطة التجارية المختلفة لضبط حركة البيع والشراء وحماية المواطنين من جشع التجار، وخلال شهر يناير الماضى، شنت مديرية التموين عدد من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية ، و أسفرت تلك الحملات عن تحرير (3767) محضراً منها (2218 ) محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات والإشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة ، و (1549) محضراً فى حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للإستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص ومحاضر غش تجارى وضد تجار تموينين مخالفين.

وأضافت وكيل الوزارة أنه تم ضبط سلع غذائية منها طن دقيق و2 طن ملح و2 طن مكرونة و10 أطنان أرز و2 طن شيكولاته و1 طن مخللات و500 كيلو سكر و250 كيلو سمن و640 كرتونة مواد غذائية و11 طن خامات تصنيع حلويات جميعهم سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط سلع استهلاكية بعضها مجهولة المصدر والأخرى منتهية الصلاحية منها 1280 لتر بنزين 350 لتر سولار و17 طن أعلاف و800 كيلو اسمدة 14 طن مكسبات طعم و2 طن خامات بلاستيك 96 كرتونة دهانات 50 كرتونه لمبات و60 عبوة مبيدات زراعية جميعم سلع غير صالحة للاستهلاك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.