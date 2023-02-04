بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي لقرى الكيمان جنوب الأقصر ضمن "حياة كريمة".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

وفى هذا الصدد إنطلق رجال مدينة إسنا، فى أعمال البدء بتنفيذ مشروع الصرف الصحي لقرى الكيمان، وذلك للعمل على توفير الدعم لقرى الكيمان بمدينة إسنا بقطاع الصرف الصحى، كما يجري استمرار العمل في مبنى محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية العضايمة على قدم وساق لدعم القرية المحرومة من الصرف الصحى على مدار السنوات الماضية، كما يتم العمل فى حفر كابلات الكهرباء لربط المحولات بقرية الكيمان.

وفى نفس السياق أعلنت المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أنه فى إطار جهود الدولة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوصيل خدمة الصرف الصحي للقرى المحرومة من تلك الخدمة الحيوية، وذلك على مدار العام الماضي 2022، والتى يجرى تواصل العمل داخلها فى العام الجارى 2023.

وأضافت المهندسة رقية حماد لـ"اليوم السابع"، أنه توجد عدة مشروعات جاهزة للافتتاح وأبرزها محطة المعالجة الثنائية بالمدامود (مدينة الشمس) بطاقة حالية 22 ألف م3/يوم، وطاقة مستقبلية 33 ألف م3/يوم، وبنسبة تنفيذ 100% وجاهزة للتسليم والإفتتاح، وكذلك محطة مياه إسنا الجديدة - الشيخ مسكين، والتى تخدم 300 ألف نسمة بطاقة 61 ألف م3/يوم، وجارى التسليم الكلى للشبكات، ومحطة مياه غرب النيل وشبكاتها بطاقة 68 ألف م3/يوم والتي تخدم 165 ألف نسمة بطاقة 400 /800 ل /ث.

أما بالنسبة لمشروعات شركة المياه والصرف الصحى، فقد تم طرح أعمال الصرف الصحى المتكامل لعدد 5 قرى غرب مركز إسنا وهم (الغريرة -الكيمان-أصفون -طفنيس -حلفا 3)، وجارى طرح 5 قرى أخرى شرق النيل 3 قرى مركز إسنا هم (الدبابية-المعلا-الشغب)، وعدد 2 قرية مركز الطود (العديسات بحري -العديسات قبلي)، بتنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بتكلفة 108 ملايين يورو بقرض من البنك الأفريقى للتنمية AFDB.، وجار تنفيذ محطة مياه الشرب السطحية بالهنادى شرق إسنا بتكلفة 360 مليون جنيه تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية.



أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي لقري الكيمان



بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي لقري الكيمان جنوب الأقصر



بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي لقري الكيمان