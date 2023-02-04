بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط خلال ساعات.. تفاصيل

دمياط - هيثم مراد

تستعد محافظة دمياط الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية الخاصة بالفصل الدراسي والمقرر الإعلان عنها خلال ساعات، وطرح رابط الحصول على النتيجة عبر صفحتها الرسمية.

وكانت مديرية التربية والتعليم بدمياط قد أعلنت في وقت سابق عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك عقب اعتمادها رسميا من قبل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وقد تقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال رابط يتم نشره عبر الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط، وكذلك صفحة مديرية مديرية التربية التعليم بدمياط.

ومن جانبه، أكد الدكتور على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن هناك متابعات يومية لغرفة الكنترول بمتابعة التزام الجميع المعايير المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم لتجميع ورصد الدرجات، مشيرا إلي أهمية هذا الأمر ضمانا لحصول كل طالب على درجاته المستحقة، مشيرا إلي وجود اهتماما بالغا بشأن مراجعة عمليات الرصد وتجميع الدرجات.

وأضاف وكيل تعليم دمياط، أنه تم الاقتراب من إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، بعد أن تم الانتهاء من عمليات مراجعة رصد الدرجات الخاصة بنتيجة الشهادة الإعدادية، موضحا أن مؤشرات النتيجة جيدة، مؤكدا على متابعة غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم خطوات الرصد والتجميع أولا بأول وبشكل دائم حتي يتم الإعلان عنها رسميا.

وشدد الدكتور على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، على أهمية عدم الاستماع إلي ما يتم تداوله بشأن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال السوشيال ميديا، مؤكدا أنه لن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية إلا من خلال الصفحات الرسمية للمحافظة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بدمياط، قد أعلنت عن نتيجة المرحلة الابتدائية نهاية الشهر الماضي، بنسبة نجاح تجاوزت ال 70 %، وتستعد المحافظة لاستقبال الإعلان عن نتائج الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول قريبا فور الانتهاء من أعمال الرصد وتجميع الدرجات وكذلك اعتمادها من قبل محافظ دمياط.