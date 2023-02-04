بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

ينشر" اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية، بعد اعتمادها من اعتمد اللواء شريف فهمى بشارة الإقليم، اليوم السبت، بنسبة نجاح بلغت 77.46 ٪.

وأوضح محمد بحيرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب الذين أدُّوا امتحانات الفصل الدراسى الأول فى الشهادة الإعدادية قد بلغ 26701 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت 77.46 ٪.

كما بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين 100٪ وبالنسبة للشهادة الإعدادية لضعاف السمع والصم بلغت نسبة النجاح 100٪.

بينما بلغت نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية المهنية 100٪.

وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية نحو 75.7٪ وفى المدارس الرسمية للغات بلغت نسبة النجاح 99.35٪ وفى المدارس الخاصة عربى نحو 95.42٪ وفى المدارس الخاصة لغات نحو 98.71٪ بينما بلغت نسبة النجاح فى المدارس الدولية 100٪ وفى المنازل 52.45٪.

وتبدأ مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية فى تلقى تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية اعتبارا من السبت القادم 12 فبراير وتستمر لمدة 15 يوما طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

و للحصول على النتيجة من خلال الرابط التالى:

http://ismalia.epizy.com/

ووجّه محافظ الإسماعيلية التهنئة لجميع الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التفوق فى جميع المراحل الدراسية، مؤكدًا على تقديره لجهد أولياء الأمور وحرصهم على دعم أبنائهم ودفعهم للنجاح والتفوق، مطالبًا الجميع بالسعى والكد والاستفادة الجيدة من كل ما تقدمه المنظومة التعليمية لتحقيق أفضل النتائج.