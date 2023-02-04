انطلاق مؤتمر خطوة على الطريق بنسخته الخامسة عشر بجامعة سوهاج اليوم

سوهاج محمود مقبول

تستضيف جامعة سوهاج اليوم السبت الموافق 4 فبرابر الجاري، مؤتمر "خطوة علي الطريق" بنسخته الخامسة عشر، والذي يستمر حتي يوم 7 من نفس الشهر، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد والمؤتمر سيناقش 3 محاور مهمه هي الصيدلة المجتمعية والصيدلة الصناعية وصيدلة المستقبل.

يذكر أن جامعة سوهاج شهدت قبل ذلك إنطلاق فعاليات المهرجان الكشفي والإرشادي السابع بجامعة سوهاج، والذي تنظمه إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، تحت شعار "نحو الجمهورية الجديدة "، بالمخيم الكشفي بالحرم الجامعي الجديد، بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و صبري إبراهيم مدير عام رعاية الشباب المركزية، وحمادة حبارير مدير إدارة الجوالة بالجامعة، والطالب زياد ممدوح قائد المهرجان، ولفيف من عمداء الكليات المشاركة بالمهرجان.

وأكد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، أن الجامعة تحرص على تنفيذ مثل هذه المهرجانات والأنشطة الطلابية المختلفة والتي تسهم فى تأهيل الكوادر الشبابية ومشاركتهم في البناء المجتمعي والتنمية المجتمعية المستدامة، من خلال اكتساب بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لخلق جيل قادر على الاندماج مع الغير، وجيل واع لديه انتماء لوطنه.

ووجه الدكتور حسان النعماني في بداية كلمته شكره لجميع الكليات المشاركة بالمهرجان، والذي يهدف إلى تنمية المهارات اليدوية للطلاب المشاركين بالمهرجان، كما يتضمن العديد من الأنشطة الخارجية، داعياً الطلاب الي ضرورة التعاون و ترسيخ أواصر الإخاء والصداقة فيما بينهم، وخلق التآلف والمحبة بين أفراد الكشافة.

وهنأ الدكتور عبد الناصر يس جميع الطلاب والوفود المشاركة في المهرجان من داخل وخارج الجامعة، مؤكداً ان مشاركة الطلاب في أنشطة الجوالة تسهم بشكل إيجابي في إعلاء قيم التطوع والخدمة العامة، و رفع الروح المعنوية للطلاب وتبادل الخبرات وتنمية روح التعاون فيما بينهم، بالإضافة الي صقل مهارات الاعتماد على النفس والقيادة و العمل بروح الفريق.