اليوم العالمي للسرطان.. أبرز أنواع السرطانات الشائعة وعلاماتها وطرق الوقاية

كتبت فاطمة خليل

يعتبر 4 فبراير من كل عام يوما للتوعية بمرض السرطان وطرق الوقاية والاكتشاف المبكر، في هذا التقرير نتعرف على أنواع السرطان الشائعة عند النساء، بحسب موقع "Health".



السرطانات الشائعة التي تصيب النساء هناك أكثر من 200 نوع من السرطان يمكن أن يصيب النساء والرجال على حد سواء.

السرطانات الشائعة عند النساء

• سرطان الثدي

• سرطان الرئة

• سرطان القولون

• سرطان عنق الرحم

إن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات شيوعاً عند النساء ، يليه سرطان القولون ، والذي يُعرف أيضًا بسرطان القولون والمستقيم وسرطان الرئة وسرطان عنق الرحم.

السرطان الأكثر فتكا

يعتبر سرطان الرئة من أكثر أنواع السرطانات فتكًا ، حيث يتسبب في وفاة 21٪ من المصابين به على مستوى العالم ، وفقًا للصندوق العالمي لأبحاث السرطان.

سرطان الثدي هو سبب 15 % من الوفيات تليها 8 % بسبب سرطان القولون.

تتأثر أجزاء الجسم بالسرطانات الشائعة

1. سرطان الرئة

إذا كان شخص ما مصابًا بسرطان الرئة ، فستتأثر إحدى الرئتين أو كلتيهما. ولكنه قد يشمل أيضًا الغدد الليمفاوية الموجودة داخل الصدر أو حتى الرقبة.

في بعض الأحيان في مرحلة متقدمة ، قد يكون هناك تورط في بعض العظام أو الدماغ.

2. سرطان الثدي

يصيب سرطان الثدي أحد الثديين أو كليهما وقد ينتقل إلى الغدد الليمفاوية في الإبط مما يؤدي إلى التورم. يمكن أن ينتشر سرطان الثدي إلى الرئتين والعظام والدماغ والكبد في مراحل متأخرة.

3. سرطان القولون

يشمل الأمعاء الغليظة ويمكن أن ينتشر إلى الكبد والرئتين و / أو الدماغ في مرحلة متقدمة.

4. سرطان عنق الرحم

وهو يصيب الرحم وقد ينتشر إلى المهبل أو المثانة البولية والمستقيم وقد يشمل الغدد الليمفاوية في محيط الرحم أو البطن.

علامات السرطان

1. سرطان الرئة

قد يكون هناك سعال مستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع ، وضيق في التنفس ، وحمى غير قابلة للشفاء ، ودم في البلغم ، وصداع أو آلام في الجسم في حالة انتشاره إلى أعضاء أخرى وحتى فقدان الوزن.

2. سرطان الثدي

قد يعني وجود تورم أو عقيدة في الثدي أو تورم في حفرة الذراع أنك مصابة بسرطان الثدي. قد يكون هناك شد أو تغيير في نسيج الحلمة أو نزيف أو إفرازات من الحلمة.

3. سرطان القولون

في حالة سرطان القولون ، قد يكون هناك تناوب بين الإمساك والإسهال. الألم والنزيف أثناء التبرز هي أيضًا بعض علامات السرطان.

4. سرطان عنق الرحم

إن النزيف المتقطع وصعوبة التبول أو البراز هي بعض علامات سرطان عنق الرحم التي يجب أن تكون على دراية بها.

إن السرطان قد يحاكي علامات وأعراض أمراض أخرى ، لذلك عليك أن تكون أكثر يقظة بشأن الأعراض المستمرة التي تؤثر عليك بعد ثلاثة أسابيع.

السرطانات الشائعة عند النساء

يمكنك دائمًا اتخاذ خطوات لتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان. الصورة مجاملة؛ أدوبي ستوك

نصائح لتقليل المخاطر المرتبطة بالسرطانات الشائعة لدى النساء

يمكن الحد من خطر الإصابة بسرطان الرئة عن طريق الإقلاع عن التدخين لأن التبغ هو العامل الوحيد الأكثر أهمية المسؤول عن سرطان الرئة (كيفية الإقلاع عن التدخين) عامل آخر هو التلوث ، لذا فإن غرس المزيد من الأشجار يمكن أن يساعد بطريقة رائعة هذا سيفيدك أنت والآخرين أيضًا.

وللوقاية من سرطان القولون ، يوصى باتباع نظام غذائي غني بالألياف مع الفواكه والخضراوات والحبوب. النساء اللواتي لديهن تاريخ عائلي للمرض معرضات لخطر كبير وينصحهن بإجراء تنظير القولون السنوي.

الحفاظ على نظام غذائي صحي ، وتجنب التدخين وممارسة الرياضة هي علاج للسمنة ، وهو عامل معروف لزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي.

للوقاية من سرطان عنق الرحم ، يوصى بالتطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) للفتيات بين 9-26 سنة.