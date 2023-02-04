وذكر المرصد اليمني للألغام وفقا لما أوردته قناة "اليمن الفضائية"، أنه رصد مقتل طفل وإصابة 13 مدنيا بينهم 5 أطفال وثلاث نساء في محافظات الحديدة والجوف وصعدة وحجة ولحج.



وأوضح أنه وثق مقتل وإصابة 74 مدنيا خلال شهر يناير الماضي جراء انفجار ألغام وذخائر وعبوات ناسفة زرعتها مليشيات الحوثى الإرهابية في عدد من المحافظات، لافتا إلى أن محافظة الحديدة تصدرت قائمة أكثر الضحايا إذ تم تسجيل وتوثيق سقوط 18 قتيلا مدنيا منهم 8 أطفال وامرأة، فيما بلغ عدد المصابين 20 جريحا بينهم 11 طفلا، وشهدت محافظات الجوف ومأرب وصعدة وحجة وشبوة وأبين والبيضاء العدد الآخر من القتلى.



وأكد المرصد أن الألغام التي تزرعها مليشيا الحوثي الإرهابية في عدة محافظات يمنية تسببت في مقتل وإصابة آلاف المدنيين خلال سنوات الحرب وفق احصائيات حقوقية، وتشير بعض التقديرات إلى إن الحوثيين زرعوا أكثر من مليون لغم أرضي منذ بدء الحرب، ما جعل اليمن أكبر دولة ملغومة منذ الحرب العالمية الثانية.