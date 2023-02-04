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الكويت: "الدستورية" تسمح بدخول 3 مرافقين مع الطاعنين على نتائج الانتخابات

السبت، 04 فبراير 2023 01:36 م
الكويت: "الدستورية" تسمح بدخول 3 مرافقين مع الطاعنين على نتائج الانتخابات انتخابات الكويت
إيمان حنا

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أكدت المحكمة الدستورية بالكويت، أنها ستسمح غدا الأحد، بدخول 3 مرافقين مع الطاعنين أو الوكلاء عنهم، على نتائج انتخابات مجلس الأمة، وذلك عن الدوائر الأولى والثانية والثالثة. وفق الأنباء الكويتية.

ووفق قرار المحكمة، ستكون فترة الاطلاع على محاضر الفرز والتجميع التي تم ضمها من الأمانة العامة لمجلس الأمة، من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وحددت المحكمة فترة الاطلاع من 5 إلى 9 فبراير، ويُمنع دخول الهواتف المحمولة داخل مقر المحكمة الدستورية أثناء فترة الاطلاع.


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