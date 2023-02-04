الكلية الفنية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الجلالة

كتب زكى القاضى

وقعت الكلية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون مع جامعة الجلالة فى المجالات العلمية والبحثية والفنية والتطبيقية ذات الاهتمام المشترك، وذلك فى إطار اهتمام القوات المسلحة بالتعاون مع مختلف المؤسسات العلمية والبحثية لإعداد أجيال جديدة قادرة على تحمل المسئولية وفقاً لأحدث طرق التعليم الحديثة .

وقع البروتوكول كلاً من اللواء أستاذ دكتور إسماعيل مـحمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية، والأستاذ الدكتور مـحمد الشناوى القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وعدد من قادة القوات المسلحة ومسئولى جامعة الجلالة .

ويهدف البرتوكول إلى تشكيل الفرق الهندسية والفنية والعلمية ونشر الأبحاث المشتركة وتقديم الإستشارات الفنية فى المجالات الهندسية وإنشاء مشاريع ومختبرات بين الجانبين فى الأنشطة البحثية والإستعانة بقواعد البيانات المشتركة وعقد الدورات التدريبية ، كما يشمل الإستفادة من الإمكانيات المعملية والكوادر الفنية وإتاحة الإطلاع على المكتبات العلمية لكلا الجانبين .