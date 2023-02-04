القبض على المتهم بقتل شقيقته طعنا بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية فى الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل شقيقته بسبب خلافات أسرية في الوراق، وأشارت التحريات إلى أن المتهم اعتدى على شقيقته بسلاح أبيض، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها في الوراق، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شقيق المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة بسبب خلافات أسرية.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بقتلها، بسلاح أبيض، نتيجة خلافات أسرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.