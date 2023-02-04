التموين تعلن عن مناقصة لاستيراد الأرز الأبيض

كتب مدحت وهبة

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن الممارسة رقم (1) لسنة 2022/ 2023 لاستيراد أرز أبيض طبيعى تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2022/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية وصول خلال الفترة من 3/20 حتى 2023/4/5 أو الفترة من 4/2 حتى 2023/4/16 أو الفترة من 4/17 حتى 2023/5/4 أو الفترة من 5/5 حتى 2023/5/20 وتسليم المخازن التى تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بحد أدنى 25 ألف طن +/- 10% رغبة المشتري. وتقدم المظاريف الفنية والمالية يوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير 2023.

وتقدم الأسعار CIF بالدولار الأمريكى على أساس السداد At Sight وبتسهيلات موردين 180 يوم وتتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة ،وتسدد مصروفات التخليص الجمركى والتفريغ والنقل بالجنيه للطن شاملة ضريبة القيمة المضافة حتى المخازن التى تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية داخل جمهورية مصر العربية مع تقديم مستندات الصرف، وتكون العروض مصحوبة بتأمين إبتدائى مقداره 75 ألف دولار بخطاب ضمان لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.



ويكون العرض مصحوبا بـ 3 عينات كل عينة 2 كيلو جرام تكون محكمة الاغلاق بمعرفة مقدم العرض ومدون عليها بياناته ورقم الممارسة وتاريخها ، وسيتم إرسال أحد هذه العينات إلى معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة لإجراء إختبار الطهى لتحديد مدى ملاءمته مع ذوق المستهلك المصرى ، كما سيتم قبول العروض الفنية المقبولة وفقا لنتيجة اختبار الطهى للعينات المقدمة ، ويتم فتح المظاريف المالية الخاصة بها في الموعد المحدد لاحقا كافة الشروط المالية والتجارية والمواصفات الفنية وفقا لكراسة الشروط والمواصفات التي يمكن الحصول عليها من الهيئة العامة للسلع التموينية.