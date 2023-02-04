"البنتاجون" يرصد منطادا صينيا ثانيا يحلق فوق أمريكا اللاتينية

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رصدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم السبت، منطادا صينيا ثانيا يحلق فوق أمريكا اللاتينية، بعد رصد منطاد أول في أجواء الولايات المتحدة أمس.

وقال المتحدث باسم "البنتاجون" بات رايدر - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم - إن واشنطن على علم بتقارير تشير إلى تحليق منطاد يحلق فوق أمريكا اللاتينية، معتبرا أن الأمر يتعلق بمنطاد تجسس، من دون أن يحدد موقعه بدقة.

وكان رايدر قد أكد - أمس - أن واشنطن تتبع منطادا للتجسس فوق أراضيها على ارتفاع أعلى بكثير من حركة الملاحة التجارية.. مضيفا أن المنطاد لا يمثل تهديدا عسكريا أو ماديا للأشخاص على الأرض.

ومن جانبه، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن نظيره الصيني وانج يي في مكالمة هاتفية بتأجيل زيارته المرتقبة إلى الصين، في ضوء الوجود الحالي لمنطاد استطلاع صيني على ارتفاعات عالية في المجال الجوي للولايات المتحدة.