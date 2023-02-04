الإسكندرية تواصل حملاتها الموسعة للتصدى للمخالفات وإزالة الإشغالات والتعديات



شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حملاتها المكبرة على مستوى الأحياء للتصدى للمخالفات وإزالة الإشغالات والتعديات وكذلك متابعة الالتزام بجميع الإجراءات الإحترازية، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين.

وفى هذا الصدد، شنت الأجهزة التنفيذية بحى المنتزة أول تحت إشراف اللواء محمد سحلول، حملة مسائية مكبرة شملت شوارع، عقل باشا، العيسوى، ابن سلامه، خالد بن الوليد، شارع محمد نجيب، سيدى بشر الترام، وملك حفنى بحرى، وأسفرت الحمله عن مصادرة خلاطة تُستخدم فى بناء مخالف، وكذلك التحفظ علي« 105» حاله إشغال متنوعه وغلق «4» محال تجاريه لمخالفتهم.

وفى حى غرب كثفت المهندسة سحر شعبان رئيس الحى، الحملات المكبره لإزالة الإشغالات والتعديات حيث تم تنفيذ حملة شملت شوارع المكس وابن طولون، وأسفرت عن غلق منشأة لعدم الإلتزام بمواعيد الغلق والتحفظ على كمية من الإشغالات المتنوعه وحواجز السيارات، كما تم رفع وإزالة الإعلانات المخالفة وبدون ترخيص.

وتابعت الأجهزة التنفيذية بحى وسط تحت إشراف عزة سعد رئيس الحى، الحملات الدورية والمفاجئة والمكبرة لإزالة الإشغالات والتصدى لجميع المخالفات ورفع جميع المعوقات أمام حركة المرور، حيث تم تنفيذ حملة ضمت شوارع : عبد القادر الغريانى، الرصافة، محرم بك، ميدان حساب، الابعادية، الاسكندارانى، اسماعيل مهنا، مرسى بدر، الليثى، ابو الفدا، الجوهرى، صلاح الدين، كنج عثمان، الخازن، الخديوى، المحكمة، ابزيس، ابن الخطاب، الميرغنى، عمر لطفى، بورسعيد، مسجد الحضرى، الحدينى، الشهداء، الميناء الشرقية، الغرفة التجارية، كليه الطب، السلطان حسين، صفيه زغلول، سعد زغلول، طريق الجيش، سيزوستريس، ابن شجاع، دينو قراط، هيبواقراط، وشامبليون؛ وقد أسفرت الحملة عن رفع 75 من حالات الأشغالات المتنوعة و35 من الحواجز الحديدية والأسمنتية.

وفى حى العامرية أول تحت إشراف السيد موسى رئيس الحى، شن شن المختصين حملة مسائية مكبرة أسفرت عن رصد حالتى بناء بدون ترخيص بمنطقتى نجع العرجى وعبد القادر عبارة عن شدات خشبية دور أرضى فى المهد، وتم إيقاف الأعمال والتحفظ على الخلاطة من الحالة الأولى بنجع العرجى وعدد من الأخشاب من الحالة الثانية بعبد القادر وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

، كما شنت حملة لرفع الاشغالات بشارع السلام بعبد القادر وتم التحفظ على 37 حالة اشغال متنوعة وفتح الشارع أمام المارة، وتم التحفظ على تريسيكل لسيره عكس الإتجاه وعدد من مكبرات الصوت.

وشنت الأجهزة التنفيذية بحى المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدنى رئيس الحى، حملة مسائية، لرفع كافة الاشغالات والتعديات وللحد من تجاوزات مركبات التوك توك، ولتحقيق انسيابية حركة السير بنطاق شوارع ( ملك حفنى بحرى - 517 - 45 - النبوى المهندس - الملازم بسيونى - جمال عبد الناصر )، وأسفرت الحملة عن التحفظ على 2 توك توك، بالإضافة إلى رفع 35 إطار سيارات، وتحطيم 22 حاجز اسمنتى وخرسانى، ورفع 4 حواجز حديدية، هذا وتستمر الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لاستعادة الانظباط وردع المخالفين.