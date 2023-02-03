حملات موسعة بالإسكندرية للرقابة على الأسواق ومنع احتكار السلع وضبط المخالفين

الاسكندرية -أحمد الزغبي

شنت أحياء الإسكندرية ، حملات مكبرة وذلك فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء باستمرار حملات الرقابة على الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار بالأسواق والتصدى لأى ممارسات لاستغلال المواطنين والتعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع على طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التى تم التوافق عليها.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أى ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

وفى هذا الصدد؛ شن حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لتطبيق مواعيد الغلق الشتوية إستهدفت شوارع صلاح الدين شعبان و 57 من خالد بن الوليد، ملك حفنى بحرى ، جمال عبد الناصر ، شارع خليل حماده ، خالد بن الوليد وأسفرت الحملة عن ضبط 50 حالة إشغال متنوع وغلق وتشميع 4 منشآت.

وقاد اللواء أحمد حبيب رئيس حى شرق حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات شملت خلف محطة قطار سيدى جابر ، شارع الطيار محمود شكرى ، فوزى معاذ ،تقسيم القضاه منطقه سموحة وأسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من الاشغالات.

ونفذ حى العجمى برئاسة هدى أبو كليلة حملة مكبرة لإعادة الانضباط وإزالة الإشغالات إستهدفت الحملة طريق إسكندرية مطروح من البيطاش وحتى ك21 مروراً بسوق الهانوفيل وسوق الصابرين ، شارع الحديد والصلب ، شهر زاد ، الهانوفيل الرئيسى ، الجمعية وأسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر 19 ألف جنيه والتحفظ على 100 حالة إشغال متنوع.

وقام حى المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدنى حملة مكثفة لمتابعة مواعيد الغلق الشتوية وإزالة الإشغالات شملت ش 45 الدولى ، طريق الجيش، ملك حفنى قبلى ،شارع 45 قبلى وأسفرت الحملة عن تغريم المحال المخالفة 19 ألف جنيه.

وواصل حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت شوارع الابيارى ، الميناء الشرقيه، الغرفة التجارية ، الشهداء، سويتر، بولانكى ،ابن الخطاب، اسماعيل مهنا، مرسى بدر، أبو الفدا، مسجد العطارين ،صفية زغلول ،سعد زغلول ،الاسكندرالاكبر ، شامبليون طريق الجيش، ميدان سعد زغلول ،الطريق الدائرى ،ميدان محطه مصر، الخديوى ،المحكمة، البلينا ، سلامه حجازى ،كليه الطب، السلطان حسين، شرم الشيخ، عمر لطفى، بورسعيد ،مسجد رمضان يوسف ، نواكراتيس ، محمد الفحام الادريايتك ،عمرزعفان ، هليوبوليس، احمد قمحه، النيل عمر ابراهيم، وعلى عباس الحلوانى وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 105حالة إشغال متنوع وعدد 65حاجز حديدي

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لمتابعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة وازالة جميع الإشغالات والتعديات والتى يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، والجهات المعنية.