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"الأعلى للإعلام" ناعيا الدكتور شريف إسماعيل: مصر فقدت رمزا وطنيا متميزا

السبت، 04 فبراير 2023 10:43 م
"الأعلى للإعلام" ناعيا الدكتور شريف إسماعيل: مصر فقدت رمزا وطنيا متميزا الدكتور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق
كتب محمد السيد

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نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الدكتور شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق، الذي وافته المنية اليوم.

وتقدم المجلس بخالص العزاء لأسرة الراحل ومحبيه؛ داعيا الله أن يتقبله من الصالحين وأن يسكنه فسيح جناته وينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال المجلس إن مصر فقدت رمزا وطنيا متميزا، طالما بذل الكثير من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن خلال جميع المناصب التي تولاها، كما كان دائما أهلا للثقة وتحمل المسئولية ونموذجا للعطاء والتفاني.

وأضاف أن مصر وشعبها لن ينسوا ما قدمه الراحل من إسهامات في سبيل رفعة الوطن، حيث كان رجل دولة بكل ما تحمله الكلمة من معاني حينما تولى مسؤولية رئاسة الوزراء في واحدة من أدق الفترات التي مرت بها مصر.

توفى المهندس شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية ورئيس الوزراء السابق، اليوم السبت، عن عُمر يناهز 68 سنة بعد صراع مع المرض.

وشغل شريف إسماعيل منصب رئيس الوزراء من سبتمبر 2015 حتى يونيو 2018، قبلها عمل وزيرا للبترول من يوليو 2013 حتى سبتمبر 2015، وكانت آخر مناصبه مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ 14 يونيو 2018.

وتخرج المهندس شريف إسماعيل فى قسم الميكانيكا بكلية الهندسة جامعة عين شمس عام 1978، ثم عمل مهندسا فى البحث والاستكشاف بشركة موبيل حتى 1979، وبدأ العمل فى شركة إنبى منذ 1979 حتى 2000 حتى وصل إلى منصب مدير عام الشؤون الفنية وعضو مجلس الإدارة، كما شغل منصب وكيل وزارة البترول لمتابعة شؤون وعمليات البترول والغاز من 2000 حتى 2005، ورئيس مجلس إدارة شركة إيجاس من 2005 حتى 2007، ورئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادى القابضة للبترول من 2007 حتى 2013.

 

 

 


المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

المهندس شريف اسماعيل

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