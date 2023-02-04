اعتدال الطقس بكفر الشيخ وهطول أمطار على المناطق الشمالية

كفر الشيخ- محمد سليمان

ساد طقس معتدل نسبيا على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، وسط سطوع الشمس، وهدوء حركة الرياح، وعودة أمواج البحر المتوسط إلى طبيعتها، إضافة لخروج عدد من الصيادين في رحلات صيد في بحيرة البرلس، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة، وتوفر فرص هطول أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة بالمحافظة.

وشهدت المناطق المطلة على ساحل البحر المتوسط ببلطيم والبرلس ومصيف بلطيم، هطول أمطار حفيفية، ولكنها توقفت، في حين لم تشهد بقية مدن وقرى المحافظة هطول أي أمطار.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود محافظة كفر الشيخ اليوم طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل نهارًا، بارد ليلًا، حيث تصل درجة الحرارة العظمي بكفر الشيخ ل18 درجة، فيما تصل الصغرى لـ11 درجة، كما تنشط حركة الرياح، وتتوفر فرص هطول أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة على فترات متقطعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس تكون ما بين خفيفة ومعتدلة، وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر ومترين، والرياح السطحية شمالية غربية، ويسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري مع نشاط للرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وتظل الأجواء باردة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد، لذلك ينصح بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.