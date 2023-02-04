اليوم السابع
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طقس الإسكندرية اليوم.. مائل للبرودة وأمطار متقطعة والصغرى 10.. صور

السبت، 04 فبراير 2023 11:35 ص
طقس الإسكندرية اليوم.. مائل للبرودة وأمطار متقطعة والصغرى 10.. صور طقس الإسكندرية اليوم
الإسكندرية - أحمد الزغبي

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تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، مع هطول أمطار علي فترات متقطعة، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، وتسجل درجة الحرارة العظمى 18 والصغري 10 درجات.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم  السبت، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى  وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة، وفرص لتكون الثلوج على قمة جبال موسى وسانت كاترين .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت:  القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجات والصغرى 07 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات.

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى.

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