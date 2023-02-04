اليوم السابع
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ارتفاع عدد جرحى القمع الإسرائيلي على "أريحا" إلى 13 فلسطينيًا

السبت، 04 فبراير 2023 12:01 م
ارتفاع عدد جرحى القمع الإسرائيلي على "أريحا" إلى 13 فلسطينيًا قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي
وكالات

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ارتفع عدد الجرحى الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم لمخيم عقبة جبر بمدينة أريحا إلى 13 جريحاً، وصفت جروح بعضهم بالخطرة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن 13 فلسطينياً أصيبوا بجروح بعضها خطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر، وإطلاقها النيران صوب منازل الفلسطينيين.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية فلسطينيين، أربعة منهم من عائلة واحدة، بعد محاصرة منزلهم وهدم أجزاء منه.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض الحصار المشدد على مدينة أريحا، التي تفاقم فيها الوضع الإنساني بسبب إجراءات الاحتلال العسكرية التي تستهدف الفلسطينيين في أريحا.

 


فلسطين

أريحا

اقتحام أريحا

اسرائيل

الاحتلال



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