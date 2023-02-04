اليوم السابع
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السبت، 04 فبراير 2023 02:28 م
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إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى المحور بمنطقة كرداسة

السبت، 04 فبراير 2023 02:20 م
إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى المحور بمنطقة كرداسة حادث تصادم - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب 7 اشخاص في حادث تصادم سيارتين بكتلة خرسانية أعلى المحور المركزى بدائرة قسم شرطة كرداسة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. 
 
تلقت غرقة عمليات النجدة ،بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى المحور المركزى بمنطقة كرداسة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.
 
وبالفحص تبين اصطدام سيارتين بكتلة خرسانية، ونتج عنها إصابة 7 اشخاص جري نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 

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