إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بطريق "القاهرة الفيوم" الصحراوي، أمام قرية جرفس التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان طريق "القاهرة الفيوم" الصحراوي شهد وقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ميكروباص محملة بالركاب، والأخرى ملاكي، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 6 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وشهد طريق أبو عش المتفرع من الطريق الدائري بالفيوم، شهد وقوع حادث تصادم، بين سيارتين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 12 مواطن، وتم نقل المصابين الي مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.