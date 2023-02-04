إصابة 4 أشخاص فى حادثى سير بوادى النطرون وأبو حمص بالبحيرة

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولى الإقليمى الكيلو 15 اتجاه الصحراوى بوادى النطرون، وأسفر الحادث عن إصابة حسين م ا 55 سنه مقيم الفيوم، بكدمات وسحجات متعدده بالجسم، ومحمد س ع 52 سنة، مقيم الفيوم، بكدمات وسحجات متعددة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون العام، لإسعافهما وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وفى مركز أبو حمص أصيب شخصان فى حادث تصادم بالطريق الزراعى، وبالفحص تبين إصابة محمد ق ال 35 سنة مقيم أبوحمص، بكدمات وسحجات متعددة بالجسم، وسمير ص ر 30 سنة باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متعددة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حمص المركزى، وجارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادثين.