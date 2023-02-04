إصابة 3 مواطنين بطلقات نارية طائشة خلال حفل زفاف في الفيوم

أصيب 3 مواطنين، بطلقات نارية خرطوش، فى حفل زفاف بقرية الغرق، بمركز اطسا، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أطسا المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت قرية الغرق، بمركز يوسف الصديق، بمحافظة الفيوم، شهدت إصابة 3 مواطنين، بطلقات نارية طائشة، أثناء إطلاق النيران فى حفل زفاف، وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أطسا المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان طريق " القاهرة- أسيوط" الصحراوى الغربى، شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أسفل كوبرى دمو باتجاه أسيوط، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 6 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.