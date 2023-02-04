اليوم السابع
Ads
السبت، 04 فبراير 2023 12:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 3 مواطنين بطلقات نارية طائشة خلال حفل زفاف في الفيوم

السبت، 04 فبراير 2023 12:16 م
إصابة 3 مواطنين بطلقات نارية طائشة خلال حفل زفاف في الفيوم اسعاف - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 3 مواطنين، بطلقات نارية خرطوش، فى حفل زفاف بقرية الغرق، بمركز اطسا، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أطسا المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت قرية الغرق، بمركز يوسف الصديق، بمحافظة الفيوم، شهدت إصابة 3 مواطنين، بطلقات نارية طائشة، أثناء إطلاق النيران فى حفل زفاف، وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أطسا المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان طريق " القاهرة- أسيوط" الصحراوى الغربى، شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أسفل كوبرى دمو باتجاه أسيوط، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 6 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

 


حوادث الطرق بالفيوم

مستشفي الفيوم العام

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة