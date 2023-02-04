إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط الصحراوى الغربى

كان طريق" القاهرة_أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وعلي الفور، انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان طريق "القاهرة_ أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أسفل كوبري دمو باتجاه أسيوط، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 6 مواطنين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان طريق "القاهرة_ أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث، تصادم بين سيارة ملاكي، وأخري ميكروباص، بالقرب من منطقة دهشور، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.