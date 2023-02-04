إصابة 3 أشخاص خلال حادثين منفصلين في المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب طالب وعامل، إثر تصادم دراجة نارية وملاكي في مركز مغاغة بشمال محافظة المنيا، كما أصيب سائق في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز مطاى.

تلقت اللأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، اخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام 8465 د م ع، ملاكي، 3817 ن ا ا، ملاكي، بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل مركز مطاي.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة عبد الواحد عبد السميع 30 عاما، سائق، مقيم بالقاهرة، بكسر بالقدم، وتم نقله لمستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقي مأمور مركز شرطة مغاغة، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية بدون لوحات معدنية والسيارة رقم 837 ن ط س، ملاكي، بشارع عبد العظيم بمدينة مغاغة، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كلا من: سعد محمد سعد 16 عاما، طالب، رأفت موريس متري 23 عاما، عامل، يقيمان بمركز مغاغة، وتم نقلهما إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج وتحفظت سلطات الأمن علي السيارة والدراجة لحين انتهاء التحقيقات.