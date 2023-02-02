الوحدة المحلية بمركز مغاغة تواصل حملاتها لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحلات العامة والمخابز البلدية والبدالين التموينيين بهدف تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية وضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

في ذات السياق، أجرى الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة، مرورا على عدد من محلات البقالة والمخابز البلدية ومحلات الجزارة للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين سواء في التداول أو العرض وللتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك وتوافرها بكميات مناسبة.

وفى إطار متابعة أعمال النظافة والتجميل، تفقد رئيس المركز الحديقة العامة "طه حسين" والتي تعد متنفس حيوي للمواطنين من أبناء المركز، مكلفاً رئيس الحي بالتنسيق مع قسم الحدائق لوضع خطة لرفع كفاءة الحديقة، والعمل على زيادة المساحات الخضراء مع بالاهتمام بأعمال النظافة وازالة كافة الإشغالات بنطاق الحدائق، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية بالاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري للمدينة والحفاظ على المسطحات الخضراء وخلق بيئة صحية للمواطن.