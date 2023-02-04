إصابة ربة منزل فى حادث تصادم توك توك بآخر فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيبت ربة منزل إثر اصطدام توك توك بآخر في مدينة بني مزار بشمال محافظة المنيا ، بسبب السرعة الزائدة، كما أصيب شخصان إثر اصطدام دراجتين ناريتين بمدينة أبوقرقاص في جنوب المحافظة، وتم نقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام توك توك بأخر، بشرق كوبري الإبراهيمية في مركز بني مزار، بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن إصابة سعدية سعد سليمان، 50 عاما، ربة منزل، تقيم بمدينة بني مزار، باشتباه إرتجاج وكسر بالساق، وتم نقلها لمستشفي التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج.

كما تلقي مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، بالطريق الزراعي السريع مصر-أسوان، أمام المدرسة الفنية الثانوية بمدينة أبوقرقاص، مما أسفر عن إصابة كلا من: فاروق محمد فاروق 21 عاما، حسام ناصر عبد المعتمد 22 عاما، باشتبا كسور وتم نقلهما للمستشفي المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الحادثين.