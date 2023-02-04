الخزانة الأمريكية: الحدود القصوى الجديدة لأسعار النفط ستؤثر على عائدات روسيا

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أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن الحدود القصوى الجديدة لأسعار منتجات النفط الروسية من جانب الغرب، ستحد بشكل أكبر من عائدات النفط الروسية، مع الحفاظ على إمدادات أسواق الطاقة العالمية.

وقالت يلين - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت -" إن الحدود القصوى التي تم تحديدها تجبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاختيار بين تمويل حربه أو دعم اقتصاده المتعثر".

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع واستراليا قد أعلنت التوصل الى اتفاق على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية، ويتوقع دخول الحظر الثاني على الخام الروسي على مستوى الاتحاد الأوروبي حيز التطبيق اعتبارا من الغد، إذ يستهدف منتجات روسية من النفط المكرر مثل البترول والديزل ووقود التدفئة التي يتم شحنها بحرا .